Messina, la studentessa Martina Saija nella nazionale italiana U19 di Debate

La studentessa Martina Saija, della classe VC del Liceo Scientifico e Linguistico “Archimede” di Messina, già speaker, lo scorso anno, della squadra di Debate in Lingua Inglese del Liceo, “Straight Talkers”- guidata dalla “coach” prof. ssa Giovanna Logiudice – classificata, in una rosa di 12 squadre su 148, a disputare il Campionato Nazionale organizzato da Rete Italia WeDebate, quest’anno è stata ammessa a far parte della squadra nazionale Under-19 , formata da giovani di diverse regioni d’ Italia, selezionati attraverso il loro CV, un livello molto avanzato d’ Inglese, un video preparato con un discorso su una mozione assegnata e una prova pratica di Debate.

La Nazionale di Debate Under -19 rappresenta l’Italia, per la sua categoria di età, negli incontri e nelle competizioni ufficiali di livello internazionale o mondiale riservate a squadre rappresentative nazionali. Le sfide di Debate attendono le squadre in diverse parti del mondo, dall’ Austria a New York.