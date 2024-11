“Insieme è più buono”, scatta la campagna natalizia del Cirs di Messina non il panettone solidale

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, la segretaria generale dell’Ente Camerale Paola Sabella, la presidente del Cirs Maria Celeste Celi e il direttore di Gran Mirci Renato Salvadore.

“Il Cirs, presente in tutta Italia da più di 60 anni- ha detto la presidente Maria Celeste Celi- ha dimostrato con varie esperienze che l’accoglienza come metodo ed il lavoro come strumento, abbiano contribuito in maniera significativa al reinserimento sociale di varie fasce di soggetti svantaggiati. Gli obiettivi principali dei progetti educativi per le ospiti della nostra casa famiglia e dell’alloggio segreto per le donne vittime di violenza, per questa ragione si basano su studio, formazione e lavoro.