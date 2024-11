Messina, il 68% degli studenti universitari senza borsa di studio dell'ERSU per mancanza di fondi

Il nuovo anno accademico non è iniziato nel migliore dei modi. Ancora una volta, come gli anni scorsi, tanti studenti e studentesse sono rimasti senza borsa di studio dell'ERSU per mancanza di fondi. Quest'anno il bilancio è tragico, solamente 1260 studenti di primo anno sono riusciti ad ottenere la borsa di studio ERSU 2024/2025 su circa 5000 richiedenti. Le graduatorie degli anni successivi devono ancora essere pubblicate ma ci si aspetta che i dati siano in linea con le graduatorie del primo anno. Il 68% è una percentuale spaventosa se si pensa che il costo della vita e degli affitti negli ultimi anni è aumentato.

“È una situazione che si ripete da anni e che, se non si interviene a livello ministeriale e regionale, peggiorerà di anno in anno” - afferma Emanuele Carlo, coordinatore dell'UDU Messina - “speriamo che nei tempi più brevi possibili le graduatorie possano scorrere, così da permettere a tutti di ottenere la borsa di studio. Ma non basta. Gli studenti hanno bisogno di tempistiche certe e coerenti con il percorso universitario, i ritardi rappresentano grossi problemi economici per le famiglie che devono sostenere gli studi o per gli studenti e per le studentesse che lavorano per permettersi gli studi.”