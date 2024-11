Messina, pizzeria di Minissale vince sfida televisiva

Un ragazzo che si è fatto strada da solo ha brillato in tv portando in alto il nome dello Stretto. Il pizzaiolo messinese Salvatore Burrascano, 36 anni, titolare della pizzeria “Da Salvo”, gettonatissimo locale di Minissale, ha vinto la sfida televisiva del programma “Pazzi di Pizza”, andato in onda giovedì sera sul canale 33 di Food Network Tv di Discovery e condotto da Sal Da Vinci e Fabio Esposito. Un duello tutto peloritano quello tra la pizzeria “Farine” e la pizzeria “Da Salvo”, che ha visto trionfare proprio il giovane messinese cresciuto in periferia e da molti ribattezzato “Il Gino Sorbillo dello Stretto”. A determinare l’esito della gara è stata “la picciridda”, simpatica bambina messinese che senza esitazione e con pochissimi dubbi ha scelto la pizza “Margherita”; di Salvo definendola “la migliore di Messina”.

«Sono felicissimo, è stato bello partecipare per la prima volta a una trasmissione che ci ha dato tanta notorietà – ha raccontato Salvo – È stata una bellissima esperienza. Sono state selezionate due pizzerie per ogni città e vincere questa sfida ci ha riempito d’orgoglio».