Il tour di ETNEB: tre eventi imperdibili organizzati dal Messina Street food fest

Tre eventi imperdibili che hanno come obiettivo valorizzare la produzione locale, i piccoli produttori e l’artigianato di qualità, offrendo un’occasione unica per entrare in contatto diretto con le radici più profonde della cultura siciliana. Sono gli appuntamenti che si svolgeranno oggi, 8 novembre, domani e il 15 novembre tra Mistretta, Santo Stefano di Camastra e Galati Mamertino.

Il progetto Etneb, voluto dall’Assessorato del Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana e finanziato dal F.U.N.T. – Ministero del Turismo, offre una varietà di eventi pensati per attrarre visitatori in ogni stagione.

“Da anni mi occupo di promozione del territorio e delle eccellenze che lo rappresentano – spiega Alberto Palella, ideatore del Messina Street Food Fest e tra gli operatori selezionati dall’assessorato regionale al turismo, che sta sviluppando il progetto ‘ etneb’– La Sicilia- e in particolare questo territorio tra l’Etna e i Nebrodi, offre un turismo sostenibile e di qualità che, valorizzato, è capace di attrarre visitatori da tutto il mondo. Ci sono tradizioni che si tramandano da generazioni in generazioni che devono essere condivise e celebrate perchè rappresentano un patrimonio che tutti ci invidiano. Queste 3 giornate saranno occasioni da non perdere per vivere la cultura immersi nella storia e identità dei luoghi che, spesso, non conosciamo”.