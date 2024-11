Messina, incentivi per l'acquisto di bici per uso urbano: dal 18 novembre previsto un rimborso fino al 50%

Presentate oggi al Comune le iniziative previste nel programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziato dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il progetto è dedicato agli incentivi a favore di persone fisiche per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, pieghevoli e non, nuove di fabbrica, per uso urbano non sportivo o mezzi di micromobilità equiparati ad un monopattino. Per i mezzi acquistati dal 18 novembre in poi, sarà possibile ricevere il 50% di rimborso e comunque fino a 565 euro per una bici e 255 per un monopattino. Il cittadino però deve lavorare per un ente o una azienda, essere iscritto ad un ordine che siano convenzionati con il comune