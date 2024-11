I concerti di Renato Zero oggi e domani a Messina: servizi navetta e divieti

L’Atm ha predisposto un servizio speciale, in occasione del doppio concerto di Renato Zero, in programma al PalaRescifina oggi e domani. Per i “sorcini” che seguono il cantante romano, l’Azienda trasporti attiverà le navette che collegheranno lo Zir e via Adolfo Celi (Statale 114), con capolinea al bivio per il Palarescifina. Il biglietto (andata e ritorno) potrà essere acquistato nei box vendita Atm (Annunziata, Cavallotti, Zir, Front-office via La Farina); alle emettitrici automatiche attive h24 (S. Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione centrale, largo Minutoli, Annunziata, via Circuito Torre Faro-statua di padre Pio); tramite l’app Atm MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet) e presso le rivendite affiliate Sir. Il servizio navetta sarà attivo dalle 18 e fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento, fino al completo deflusso del pubblico. In occasione delle due date del concerto di Renato Zero, l’Azienda trasporti prolungherà anche il servizio del tram, che continuerà a circolare fino al completo deflusso degli spettatori. L’Atm metterà inoltre a disposizione altre navette, a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio S. Filippo e l'ingresso del Palarescifina.

Ricordiamo che gli eventi musicali, oggi e domani, si svolgeranno a partire dalle 21. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dei due concerti e garantire in sicurezza l’afflusso e il deflusso degli spettatori, il servizio comunale di Mobilità urbana ha disposto provvedimenti viari per regolamentare la circolazione nelle strade limitrofe all’impianto sportivo e in quelle interessate dal transito veicolare e pedonale indotto dai due eventi. Pertanto, nelle giornate di oggi e di domani, dalle 16,30 alle 3 del mattino, vigeranno i divieti di sosta in via degli Agrumi (strada arginale), in direzione di marcia maremonte, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il “Parcheggio giallo”; divieto di transito veicolare, sempre in via degli Agrumi (strada arginale), direzione di marcia monte-mare, a monte dell’impianto sportivo PalaRescifina, in corrispondenza del varco di accesso al “Parcheggio giallo”, consentendo il transito degli autobus Atm e dei veicoli autorizzati; c) divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, in via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra le vie degli Agrumi e via 1 A, al fine di consentire il transito degli autobus. Disposti anche altri provvedimenti relativi ai parcheggi.