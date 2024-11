Al via a Messina il primo “Festival della vocazione” per i giovani tra 17 e 32 anni

«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!». Ha voluto dedicare ai giovani un’intera enciclica Papa Francesco, la “Christus vivit”, che si apre proprio con queste parole. La vocazione come scelta di vita, orientamento, capacità di autodeterminarsi, al di là degli orientamenti religiosi, politici o sociali: è questo il messaggio fondamentale sul quale il Santo Padre insiste e dal quale prende spunto il primo “Festival della vocazione”, un’iniziativa esclusiva che la comunità del seminario arcivescovile S. Pio X di Messina ha ideato per giovani tra 17 e 32 anni che hanno voglia di mettersi in gioco e aprirsi al confronto fra ascolto e dialogo. Sabato prossimo, a partire dalle 9,30, il seminario di Giostra dunque si trasformerà in un “cantiere di prospettive” nel quale protagonisti saranno i giovani messinesi in cerca della propria vocazione, che con coraggio si stanno impegnando per metterla a frutto.