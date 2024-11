A Messina le reliquie di Luigi e Zelia Martin, Montepiselli si prepara ad accoglierle

Messina si prepara ad accogliere le reliquie di Luigi e Zelia Martin, i genitori di Santa Teresina di Lisieux, protettrice delle missioni. Un evento unico per la città e per il rione di Montepiselli dove si trova l’unica chiesa diocesana, che l’arcivescovo Angelo Paino volle intitolare a Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo. Le reliquie di Luigi e Zelia Martin sono racchiuse in un reliquiario a croce che riprende il dipinto che la figlia Teresina fece dopo la morte del padre: intorno al Volto Santo è rappresentata la famiglia, le rose sono i genitori, i gigli sono le cinque figlie diventate monache, mentre i boccioli sono simbolo dei quattro figlioletti morti in tenera età. Beatificati da Benedetto XVI nel 2008, nel 2015 sono stati proclamati santi da Papa Francesco proprio durante il Sinodo sulla famiglia novant’anni dalla canonizzazione di Santa Teresina di Lisieux. Prima coppia canonizzata congiuntamente, i Martin condussero una vita contrassegnata da una profonda fede: entrambi sentirono il desiderio di entrare in monastero, poi la vita li portò a dedicarsi al lavoro, lui orologiaio e lei merlettaia. Dalla loro unione nacquero nove figli, ma solo cinque sopravvissero, tra i quali Marie-Francoise Teresina, poi divenuta Santa Teresa di Lisieux, e Leonie, il cui processo di beatificazione è stato aperto nel luglio 2015.