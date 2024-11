A Taormina una nuova stella Michelin. Premiate la Vineria Modì e la giovane chef Dalila Grillo

Nel centro storico di Taormina, a un passo dal corso dello struscio e delle tante importanti boutique dai marchi esclusivi sorte negli ultimi anni, l'attività originaria era pub/enoteca e la passione per il vino è rimasta invariata sia nell'ampia e selezionata lista che nella passione di chi in sala ve ne proporrà l'assaggio. Tutto ciò affiancato dai piatti della bravissima Dalila Grillo, con il fratello Ettore ad occuparsi della sala. Due menù degustazione o una carta da cui scegliere necessariamente tre piatti: le proposte creative ed elaborate si destreggiano tra richiami siciliani e non solo, servite in una raffinata sala interna. Nella bella stagione mangiare ai tavoli all'aperto davanti al passeggio cittadino è particolarmente piacevole.

E' questa la descrizione che si può leggere sul sito della guida Michelin. Quest'anno una nuova stella è andata alla Vineria Modì di Taormina e alla giovane chef Dalila Grillo, classe 1994. Un riconoscimento molto importante che premia gli sforzi e la qualità e che mette in mostra le doti di giovani eccellenze al femminile come nel caso di Dalila.