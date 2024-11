Sport, storia, arte, cultura, tradizione, territorio… il successo di Volley S3 a Milazzo

Sport, storia, arte, cultura, tradizione, territorio… Volley S3 al Castello è stato un vero successo sotto tutti i punti di vista, grandissima partecipazione con 16 società del territorio presenti, tanto divertimento e tantissime nozioni su storia, cultura, ambiente che i ragazzi porteranno con sé per sempre. Una giornata, quella di ieri, iniziata nelle sale del MuMa Museo del Mare, la casa di Siso, al termine della visita del MuMa la carovana dei piccoli atleti Volley S3 si è spostata al Mastio del Castello, una passeggiata nella storia e con un panorama mozzafiato sino alla zona delle vecchie carceri che ha rappresentato il “teatro” per le gare che si sono susseguite sui 6 campi allestiti per l’occasione.

"Siamo felicissimi per l'ottima riuscita dell'evento - commenta Alessandro Zurro presidente della Fipav Messina - ringrazio le società presenti provenienti dal tutta la provincia, le famiglie dei nostri piccoli atleti, l'Amministrazione comunale di Milazzo che, con il sindaco Midili e l'assessore Nicosia intesta, si è sempre mostrata sensibile a quella che da sempre è una missione cioè coniugare sport, turismo, cultura, ambiente, territorio".