Messina, commemorazione ai Caduti di Massa Santa Lucia: una tradizione che unisce

Domani, lunedì 4 novembre alle ore 16, dinnanzi al monumento ai Caduti di Massa Santa Lucia, si terrà la solenne commemorazione dedicata ai diciotto “figli” del villaggio collinare, caduti nelle due guerre mondiali per difendere la Patria. La cerimonia vedrà l’omaggio dell’Arma dei Carabinieri di Castanea, che offrirà il servizio d’onore, dimostrando ancora una volta la vicinanza delle istituzioni a questo sentito appuntamento.

L’evento, che si ripete annualmente dal 2007, è diventato un’occasione di profonda riflessione per l’intera comunità. Il promotore dell’iniziativa, il Cav. Antonino Berenato, storico locale e appassionato delle Masse, fin quando è stato in vita ha lavorato con impegno per preservare la memoria dei caduti, sottolineando il valore di questa tradizione. La cerimonia è un momento di unità e rispetto, in cui la comunità si raccoglie per ricordare il sacrificio di chi ha dato la vita per il paese.

Quella di domani non sarà solo una commemorazione, ma un richiamo all’importanza della storia condivisa e del senso di appartenenza che trasmette alle generazioni attuali e future.