Allo chef messinese Francesco Castorina il riconoscimento di "Eccellenze imprenditoriali 2024-25"

In cucina ci vuole passione, impegno e tanto talento…come quello di Francesco Castorina, lo chef messinese che ormai ha varcato i confini europei diventando una promessa del panorama gastronomico internazionale. Il 27enne, che oggi gestisce un bistrò di cucina mediterranea a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nei giorni scorsi è stato insignito del prestigioso riconoscimento “Eccellenze imprenditoriali 2024/2025”, conferitogli da Michele Cutro, uno dei critici gastronomici italiani più autorevoli, giornalista e speaker radiofonico.

La cerimonia si è tenuta a Palazzo Zanca, dove Castorina è stato premiato dal sindaco Federico Basile insieme al cavaliere Cutro, alla presenza dei familiari del giovane. “Questo riconoscimento, che dedico alla mia famiglia e a quanti hanno creduto in me, mi inorgoglisce spronandomi a fare sempre meglio”, ha detto il giovane grato al cavaliere Cutro, attento osservatore di talenti che generosamente ama valorizzare. Francesco Castorina che ha coltivato la passione per la cucina sin da piccolo, dopo il diploma all’Antonello, si è formato al fianco di chef stellati del calibro di Heinz Beck e Joël Robuchon, e affermandosi in poco tempo in strutture rinomate. A soli 23 anni, ha diretto il suo primo ristorante a Londra, e negli anni successivi ha accumulato diverse esperienze come executive chef in Italia, dove ha ottenuto diversi prestigiosi riconoscimenti. “Francesco, ha detto Cutro, è un esempio di talento e determinazione, un vero ambasciatore della cucina italiana nel mondo. La sua creatività, la capacità di adattamento e la dedizione lo hanno portato a raggiungere traguardi importanti, e la sua cucina, che fonde le radici della tradizione mediterranea con le esperienze internazionali, continua a conquistare pubblico e critica”.