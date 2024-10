Festa di San Martino, la terza edizione a Roccella Valdemone: una giornata di tradizione e gusto nel cuore della Sicilia

La giornata offrirà un percorso gustativo unico, con degustazioni di prodotti locali che spaziano dai vini pregiati all’olio d’oliva, fino ai formaggi e ai salumi preparati con la cura degli artigiani e agricoltori locali . Ogni assaggio racconta una storia, ogni piatto evoca l’anima della Sicilia: tra le delizie culinarie e i piatti tipici del territorio, preparati secondo ricette tramandate di generazione in generazione.

Il centro storico di Roccella Valdemone , in provincia di Messina, si prepara ad accogliere il 17 novembre prossimo la terza edizione della Festa di San Martino , un evento che promette di risvegliare il fascino delle tradizioni siciliane in un’atmosfera di festa e autenticità. Organizzata dalla Pro Loco, la manifestazione è un invito aperto a riscoprire i sapori, i colori e la cultura di una terra ricca di storia e di tradizioni.

A rendere ancora più vibrante l’atmosfera, ci penserà la musica dal vivo, con performance che animeranno ogni angolo del paese. Le note e i canti tradizionali accompagneranno i visitatori in un viaggio musicale, invitandoli a unirsi alle danze, trasformando la festa in un’esperienza di vera condivisione. Non mancherà una mostra dedicata alla produzione locale, dove gli artigiani di Roccella Valdemone esporranno le loro creazioni.