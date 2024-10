Parte bene il secondo atto del Messina Street Food Fest aperto anche oggi e domani a Piazza Cairoli

Il Messina Street Food Fest ha riacceso il cuore di Piazza Cairoli, richiamando ieri migliaia di persone per un “extra time” di sapori, profumi e tradizione. L’evento, organizzato da Eventivamente in partnership con il Comune di Messina, ha visto un buon afflusso di visitatori nel food village, accorsi per riscoprire i grandi classici della gastronomia locale e per assaporare le 25 nuove specialità che arricchiscono il menù di questa edizione.

Tra le tante proposte culinarie, spiccano piatti tipici come gli arancini, i cannoli e le sfogliatelle napoletane, affiancati da specialità di altre regioni come gli arrosticini abruzzesi e le bombette pugliesi. Insieme a questi, prelibatezze locali come il pitone messinese, il panino con le braciole e nuove creazioni come il “SACaccozzino” – panino farcito con pepata di cozze. È presente anche una postazione dedicata ai celiaci, per garantire a tutti un’esperienza sicura e inclusiva.

L’atmosfera è resa ancora più vivace dagli spettacoli a tema “Circus”, con i trampolieri della compagnia Joculares e un ricco programma di musica e animazione, promosso dall’Amministrazione Comunale per intrattenere adulti e bambini.