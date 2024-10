Messina Street Food Fest, da piazza Cairoli secondo appuntamento con "l'extra time" della kermesse gastronomica

Il Messina Street Food Fest ha riacceso il cuore di Piazza Cairoli, richiamando ieri migliaia di persone per un “extra time” di sapori, profumi e tradizione. L’evento, organizzato da Eventivamente in partnership con il Comune di Messina, ha visto un buon afflusso di visitatori nel food village, accorsi per riscoprire i grandi classici della gastronomia locale e per assaporare le 25 nuove specialità che arricchiscono il menù di questa edizione.

Anche oggi dallo stand del Gruppo SES/Gazzetta è andata in onda alle 18.15 su RTP ch. 19 una trasmissione in diretta con ospiti e curiosità su questa manifestazione