La "Via della sicurezza" fa tappa a Messina. L'incontro nell'auditorium di Gazzetta del Sud

Nell’ambito della “Via della Sicurezza”, partita da Palermo, ci sono stati incontri in altre province siciliane. Ogni tappa ha avuto una caratterizzazione, quella messinese entra nel merito dei rischi correlati al lavoro in un'era digitale. Ad aprire i lavori Alberto Firenze, direttore sanitario dell'Aou Policlinico di Palermo che ha ricordato il legame con Messina che lo ha visto impegnato nel periodo Covid e l'importanza della presenza degli studenti " perché qualsiasi nostra attività deve essere correlata alle nuove generazioni" ha detto il professore Firenze.

L'iniziativa, che rientra nell'ambito della Settimana Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro promossa dall'agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, ha fatto tappa a Messina con un interessante incontro nell'auditorium di Gazzetta del Sud .

Sensibilizzare sui temi della sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro perché molto c'è ancora da fare per limitare le morti sul lavoro. Occorre dunque formare e informare coinvolgendo sia i lavoratori che i datori di lavoro. Sono i temi al centro dell'incontro la "Via della Sicurezza", il ciclo di seminari itineranti organizzati da Ordine dei biologi di Sicilia, Policlinico di Palermo e Ars .

L'importanza della prevenzione e della sicurezza sul lavoro è stata sottolineata da Lino Morgante, presidente e direttore editoriale di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia: “Con questo incontro - ha detto - facciamo formazione e informazione, ma è anche l’occasione per ricordare che facciamo anche industria, anche da questo punto di vista siamo impegnati nella sicurezza quindi per noi la giornata di oggi è una doppia opportunità”.

L’iniziativa è stata salutata positivamente dal sindaco Federico Basile, che ha parlato dell’importanza della cultura della sicurezza e dalla rettrice Giovanna Spatari, che ha sottolineato come c’è ancora molto da fare per la sensibilizzazione sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro. La necessità della divulgazione e dell’informazione è stata sottolineata anche dal presidente dell’ordine dei medici di Messina Giacomo Caudo. L’on Giuseppe Laccoto, presidente della VI Commissione Salute, servizi sociali e sanitari ha dato la disponibilità per un tavolo specifico sul tema.