Kiwanis Messina Nuovo Ionio, passaggio della Campana: Rosario D'Andrea nuovo presidente

In una splendida giornata di sole con uno scenario da favola, la baia di Letojanni, si è svolto il passaggio delle consegne tra il presidente uscente Giovanni Macrì e l’entrante Rosario D’Andrea alla presenza di autorità Kiwaniane e del Luogotenente della divisione Pietro Luccisano. Gli interventi hanno interessato e coinvolto i soci del Club, con i loro consorti e loro ospiti, parte dei presidenti della Divisione 1 Sicilia dei due mari – Valdemone intervenuti.

Giovanni Macrì ha ricordato tutti i services fatti dal club durante la sua presidenza che sono stati numerosi e sempre con l’obiettivo di aiutare i bambini meno fortunati, non dimenticando di dare visibilità al club. Ha pure menzionato l’adozione a distanza che portiamo avanti da circa un ventennio. L’ ing. Rosario D’Andrea ha dichiarato che il suo intento è continuare a rafforzare il Club coinvolgendo ancora di più i soci che dovranno essere sempre più partecipativi, motivati ed in sintonia con la mission Kiwaniana, questo si potrà fare solo se saremo aperti alle innovazioni ed al cambiamento. Un pensiero è andato poi ai soci che ci hanno lasciato ed al giovane musicologo Dario Romeo che spesso ha seguito le attività del club. L’avv. Pietro Luccisano ha sottolineato l’impegno costante del Club negli anni e la partecipazione attiva alla vita non solo della divisione ma anche del distretto, come testimoniato dai Tre banner con i gagliardetti collezionati dal Messina Nuovo Ionio. Un passaggio di campana nel solco della tradizione Kiwaniana, una cerimonia che, pur seguendo il protocollo, è stata sobria e snella, in un’atmosfera sempre più festosa grazie anche alla partecipazione attiva dei nipoti del Presidente.