Messina, al Verona Trento il "Linux Day 2024". Tema di quest’anno: proteggere il futuro digitale

L'IIS Verona Trento di Messina è lieto di annunciare la sua partecipazione al Linux Day 2024, ospitando domani venerdì 25 ottobre un importante evento dedicato alla cybersecurity e al software libero. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con GDG Nebrodi, Women TechMakers e Flutter Messina, si inserisce nel quadro delle manifestazioni nazionali del Linux Day, giunto ormai alla sua ventesima edizione.

L'evento, dal titolo "Linux e la cybersecurity: proteggere il futuro digitale", vedrà la partecipazione di esperti del settore che affronteranno tematiche cruciali per la sicurezza informatica moderna. Il programma, che si svolgerà dalle 15:30 alle 19:00 presso l'aula magna dell'istituto, prevede interventi specialistici su database open-source, sistemi di storage sicuri e linguaggi di programmazione innovativi. "Ospitare il Linux Day rappresenta per il nostro istituto un'importante occasione di confronto e crescita", dichiara il Dirigente Scolastico dell'IIS Verona Trento. "L'evento si allinea perfettamente con la nostra missione di formare professionisti preparati alle sfide digitali del futuro, offrendo ai nostri studenti l'opportunità di incontrare esperti del settore e confrontarsi con le più recenti innovazioni tecnologiche".

Tra i relatori di spicco, il prof. Francesco Pagano, l'ing. Davide Pagano, il dott. Antonino Galletta e l'ing. Marco Ieni presenteranno approfondimenti su temi quali la sicurezza dei database PostgreSQL, i sistemi di storage Minio, la programmazione in Rust e le tecniche di prevenzione degli attacchi SQL Injection. L'evento sarà arricchito da una mostra dedicata al retrocomputing, che permetterà ai visitatori di ripercorrere la storia dell'informatica attraverso l'esposizione di computer storici. I partecipanti riceveranno inoltre gadget tecnologici (fino ad esaurimento scorte). L'ingresso è gratuito e l'evento è aperto a tutti, previa registrazione obbligatoria sul Meetup dell'organizzazione