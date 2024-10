A Messina il forum "Stocco Fest" per creare e lanciare un nuovo brand enogastronomico per la Sicilia

Lunedì 28 ottobre 2024 alle ore 16, nella Sala Consulta della Camera di Commercio di Messina si terrà il I° Forum "Stocco Fest" per creare e lanciare un nuovo brand enogastronomico per la Sicilia, capace di valorizzare uno dei prodotti più identitari e apprezzati della cucina regionale.

Ai lavori partecipano esperti della materia del mondo universitario e scientifico, sindaci dell'area metropolitana di Messina, rappresentanti istituzionali. La platea, tutti di addetti ai lavori, sarà composta da ristoratori, chef, produttori, commercianti e rappresentanti di categoria.

Si punta a condividere un percorso che porti allo sviluppo di un Disciplinare di produzione attraverso il quale fissare criteri rigorosi per garantire la qualità e la tipicità del prodotto: dalle caratteristiche della materia prima alle tecniche di lavorazione, fino alla provenienza geografica.

Il marchio Pescestocco messinese, da poter attribuire a ristoratori e commercianti, permetterà di rinvigorire l'offerta gastronomica costruendo "La Via del Pesce Stocco Messinese", quale circuito di degustazione di qualità, la cui prima bandierina è stata fissata con la prima edizione dello Stocco Fest svoltasi a Spadafora lo scorso Agosto, conferendo allo chef Nunzio Maiorana del Ristorante La Corte dei Principi il primo premio della avvincente gara sulla ghiotta tra rinomati chef regionali.

Il Marchio sarà uno strumento fondamentale per tutelare la filiera e La via del pescestocco messinese, comunicando ai consumatori il valore aggiunto della tradizione dello stoccafisso messinese con importanti ricadute positive anche sull'attrattività turistica di Messina, rafforzandone l'immagine di destinazione enogastronomica d'eccellenza.

Al contempo si vuole favorire la messa in rete dei comuni dell'area metropolitana in modo da ampliare il territorio proponente lo Stocco Fest e la manifestazione. L'ambizioso progetto rappresenta la prima chiave di volta per una nuova visione e interpretazione delle potenzialità dell'area metropolitana e della città di Messina. La messa in rete dei comuni potrà consentire di rafforzare la portata in modo che in brevissimo tempo lo Stocco Fest possa divenire efficace strumento di marketing per supportare la diffusione ed il consumo del pescestocco messinese in chiave internazionale.

Stocco Fest 2024 è un Progetto cofinanziato dalla regione Siciliana - Assessorato per le Attività Produttive - Iniziativa "Sicilia che Piace" svoltasi a Spadafora nel mese di Agosto che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, oltre che di importanti chef e protagonisti della ristorazione siciliana e calabrese, con eccezionali risultati in termini di gradimento e di visibilità nella stampa locale e regionale.

Evento promosso dalla Pro Loco Spadafora APS in collaborazione con il comune di Spadafora, AMAP (Associazione messinese amici del Pescestocco) e la Fondazione ITS Albatros.