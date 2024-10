Maltempo a Messina, l'Inclusivity Village 2024 si sposta al Palacultura. IL PROGRAMMA

A causa delle avverse condizioni meteo di oggi, lunedì 21 ottobre, l’Amministrazione comunale rende noto che la programmata manifestazione Inclusivity Village 2024, si svolgerà a partire dalle ore 9.30, al Palacultura, e non come annunciato nei giorni scorsi a Villa Dante.

Il programma

L'Inclusivity Village, evento dedicato alla promozione dell'inclusione e della sensibilizzazione su tematiche sociali, offrirà una giornata ricca di attività, laboratori e incontri con esperti e associazioni.

Organizzato nell'ambito del progetto IncludiME e promosso dall’Amministrazione comunale di Messina, l'evento inizierà alle 9.30 con i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, dell'assessora Liana Cannata e dell'amministrazione comunale e della presidente di Messina Social City Valeria Asquini. La SES, media partner dell'evento, contribuirà alla comunicazione dei temi legati all'evento e all'organizzazione del panel dedicato al linguaggio come veicolo di inclusione.

L'incontro intitolato “Le parole della diversità - Il linguaggio come strumento d'inclusione” si terrà lunedì alle 10, subito dopo i saluti istituzionali. Interverranno Natalia La Rosa, responsabile della GDS Academy di Gazzetta del Sud, il professor Fabio Rossi, ordinario di linguistica italiana dell'Università di Messina, e la professoressa Graziella Priulla, già ordinaria di sociologia della comunicazione dell'Università di Catania. Il tema dell'incontro sarà l’uso del linguaggio come mezzo per promuovere la diversità e l’inclusione, e verrà discusso con studentesse e studenti degli istituti messinesi coinvolti dall'ufficio scolastico provinciale.