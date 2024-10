La festa dei sapori continua, al Messina Street food fest si torna... a tavola

Un giorno di stop per ripartire oggi ancora più motivati. Il maltempo che ha colpito l’area dello Stretto già nella serata di venerdì ha costretto gli organizzatori del “Messina Street Food Fest” a sospendere tutte le attività previste ieri a scopo precauzionale. Adesso le 53 casette sono già pronte a rimettersi al lavoro, con il food village di Piazza Cairoli che oggi sarà aperto con orario continuato dalle 11 all’1 del mattino. Torna anche la trasmissione in diretta su RTP a partire dalle 18.15

Il programma non cambia

«Nostro malgrado - spiega Alberto Palella, amministratore unico di “Eventivamente” e patron dell’evento - abbiamo dovuto sospendere la manifestazione per ragioni di sicurezza, in virtù dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile regionale e in osservanza della successiva ordinanza sindacale che vieta le manifestazioni all’aperto in casi di fenomeni atmosferici particolarmente intensi. Ma siamo pronti a ripartire alla grande, con la riapertura del food village e delle 53 casette, ma anche con gli show cooking e con tutti gli spettacoli e l’intrattenimento previsti. Siamo certi che il pubblico non veda l’ora di tornare a mangiare e divertirsi insieme a noi, come ha dimostrato nelle prime due giornate prima dell’arrivo del temporale».