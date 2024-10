Università di Messina, la coordinatrice della testata giornalistica studentesca: «Una redazione in costante evoluzione»

Nel cuore dell’Università di Messina, la testata giornalistica studentesca multiforme UniVersoMe rappresenta un punto di riferimento per gli studenti e le studentesse che vogliono esplorare il mondo del giornalismo, delle inchieste e dei nuovi media. Da luglio, a guidare questa realtà dinamica e multiforme è Giulia Cavallaro, la prima donna a ricoprire il ruolo di coordinatrice nella storia della testata.

L’elezione di Giulia Cavallaro è avvenuta attraverso un processo democratico interno, durante il quale i membri della redazione e del Comitato di indirizzo, composto dalla rettrice Giovanna Spadari, dal direttore generale Bonanno e dal direttore responsabile di UniVersoMe Tavilla, hanno tutti espresso il loro voto, riconoscendo il suo impegno e la sua capacità di leadership. Giulia, già attiva da diverso tempo all’interno di UniVersoMe, si è distinta per la sua dedizione e la sua visione innovativa, riuscendo a coinvolgere i colleghi in nuovi progetti e a far crescere la testata in una direzione sempre più inclusiva. «Quando sono diventata coordinatrice -racconta Giulia- mi hanno chiesto se preferissi essere chiamata “coordinatrice” o “coordinatore”. Ho risposto: Perché dovrebbero chiamarmi coordinatore?. È una cosa semplice: se la lingua italiana prevede il termine coordinatrice usiamolo. Anche il fatto che la rettrice sia una donna è un segnale importante».

Oggi, la redazione di UniVersoMe è composta da un gruppo eterogeneo di studenti e studentesse provenienti da diversi corsi di laurea, ognuno con competenze e interessi specifici. Il team è diviso in unit che si occupano di vari aspetti del giornalismo: dalla redazione di articoli su temi di attualità e cultura, alla produzione di video e contenuti multimediali, passando per la gestione dei social media e l’organizzazione di eventi e incontri. Giulia sottolinea l’importanza di una struttura modulare, che permette ai membri di partecipare attivamente, in base ai propri interessi e al tempo disponibile, contribuendo in modo flessibile e creativo. «Siamo una redazione in costante evoluzione, dove ognuno può trovare il proprio spazio e mettersi alla prova» spiega Giulia. «Abbiamo studenti che si dedicano prevalentemente alla scrittura e altri che preferiscono lavorare dietro le quinte, curando l’aspetto tecnico o organizzando interviste e talk show con ospiti importanti. Questa varietà di ruoli e competenze rende UniVersoMe un’esperienza unica, che può davvero formare chi aspira a fare giornalismo in modo professionale». La giovane coordinatrice ha anche avviato una collaborazione con Stretto Crea, iniziativa culturale che promuove eventi artistici e letterari a Messina. Giulia e il suo team si sono occupati, per esempio, dell’organizzazione del talk con Murubutu, noto rapper e cantautore italiano, affiancando nuove leve della redazione a membri più esperti per garantire un evento di successo. «L'idea è quella di affiancare i nuovi membri a chi è già nel progetto da un po’, così da creare un percorso formativo che valorizzi l’esperienza, ma senza imporre una visione rigida» spiega Giulia. «Ci sono tanti modi di fare giornalismo, e vogliamo che chiunque entri a far parte di UniVersoMe possa esprimersi liberamente e crescere».