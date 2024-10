Maltempo, oggi niente Messina Street Food Fest. Chiusi anche impianti sportivi, cimiteri e ville

Le brutte previsioni della vigilia si sono avverate. Il maltempo che imperversa anche sull'area dello Stretto impedisce per oggi l'apertura delle 53 casette del Messina Street food fest. La ripresa, tempo permettendo, dovrebbe avvenire domani, domenica 20 ottobre, con orario continuato. L'organizzazione, infatti, si riserva di decidere in merito nel corso dell'odierna giornata

L'evento

Fino alle 22 di ieri sera erano tantissimi i messinesi che hanno letteralmente preso d’assalto le 53 casette, fino a quando poi la pioggia è stata incessante e la piazza si è svuotata. Nella mattinata e buona parte della serata incetta di token per gustare le specialità proposte, capaci di spaziare dall’internazionale al locale, toccando anche quei “mostri sacri” come la pizza fritta, il pane con la meusa, la frittatina classica napoletana o il burritos di black angus. Piatti che non fanno parte della tradizione culinaria messinese, ma realizzati da aziende della nostra città che acquisiscono così i feedback necessari anche per proporre sul territorio ulteriori innovazioni.

Show cooking solidale (ricavato per Airc, Cirs Casa Famiglia e Mensa di Sant'Antonio) tutto a tinte siciliane: Elia Russo, chef del ristorante “Dodici Fontane di Villa Neri Resort & Spa” di Linguaglossa (provincia di Catania), ha presentato un risotto al Nerello mascalese, abbinato alla granita alla ricotta di bufala, polvere di cappero e capperi canditi” di Mario Cortese di “Tenuta Anasita” di San Filippo del Mela. Alle 21, invece, il primo chef stellato del “Messina Street Fish”, Giuseppe Causarano, una stella Michelin del ristorante “Vota Vota” di Ragusa. Per lui la triglia e pomodoro accompagnata dal sorbetto “Tramonto rosso” del maestro gelatiere messinese Giuseppe Arena. Abbinamenti dei vini curato da “Tenuta Rasocolmo”.

Momenti musicali regalati dai dj set di Josè Dj e Santino Villari e dall’esibizione live della band “La soluzione”. Sul palco anche l’intero cast di “MessinTavola”, il coinvolgente cooking show di RTP vinto da Roberto Antonuccio che domenica alle 19 avrà l’opportunità di cucinare insieme allo chef Giuseppe Geraci nel corso dello show cooking.