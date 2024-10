Da Villafranca un ritratto speciale per Mattarella. E il Presidente ringrazia Domenico Santangelo e la nipotina Giulia

Da Villafranca Tirrena un ritratto speciale per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A realizzarlo è stato l'artista Domenico Santangelo, in collaborazione con la nipotina Giulia Saia, anche lei appassionata di arte, pittura e disegno. Il Capo dello Stato ha apprezzato il dono ricevuto e ha incaricato il direttore d'ufficio di segreteria, Simone Guerrini, di redigere una lettera per far giungere i suoi ringraziamenti per il ritratto a lui dedicato. A sua volta, il quadro era stato consegnato brevi manu a Roma, al Quirinale, il 28 settembre scorso, al servizio d'ordine di sicurezza del presidente. In quella stessa data, Mattarella era in visita ufficiale in Germania. L'opera olio su tela è stata realizzata da Santangelo insieme alla nipote, che ha curato dei dettagli ed in particolare la scritta "Viva la Repubblica" sullo sfondo. Negli anni, l'artista villafranchese ha composto numerosi ritratti e dipinti per personaggi anche di fama nazionale, ricevendo sempre ammirazione.