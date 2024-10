Messina Street food fest: gusto e divertimento, oggi si parte!

Piazza Cairoli si prepara per diventare nuovamente la capitale del cibo da strada con la sesta edizione del “Messina Street Food Fest”, in programma da oggi fino a domenica 20 ottobre.

L’amata kermesse gastronomica cittadina, ormai punto fermo dell’autunno peloritano, proporrà il consolidato ricco e variegato programma, fatto di cibo, musica dal vivo e dj set, ma anche di animazione, spettacoli e aree a tema per le famiglie, momenti fortemente voluti dall’amministrazione comunale.

Taglio del nastro

Via ufficiale della manifestazione alle 18,30: a tagliare il nastro Alberto Palella, amministratore di “Eventivamente” e ideatore del “Messina Street Food Fest”, l’assessore regionale al turismo Elvira Amata, il vice capo di gabinetto della Prefettura Cosimo Gambadauro e il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina. L’evento è cofinanziato dall’assessorato per le Attività Produttive della Regione siciliana nell’àmbito dell’iniziativa “Sicilia che piace 2024”.

Casette e solidarietà