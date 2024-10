Il messinese Ticonosco premiato al meeting europeo di urologia a Praga

Organizzato dalla European School of Urology, si è svolto a Praga, l’European Urology Residents Education Programme, il programma europeo di formazione per specializzandi in urologia. Il programma offre una panoramica significativa di argomenti urologici con un alto grado di interazione e brainstorming.

Ha preso parte a questo importante meeting europeo anche il messinese Marco Ticonosco, all’ultimo anno di specializzazione all’università di Modena e Reggio Emilia ma laureatosi col massimo dei voti in medicina all’università di Messina. Ha partecipato al meeting fattivamente portando a casa anche un importante premio in una “competizione” robotica. I partecipanti al contest dovevano eseguire un esercizio al simulatore di una nuova piattaforma robotica, in commercio da circa 3 anni (Hugo-Ras, Medtronic ma non so se si può mettere il nome per questioni pubblicitarie) senza commettere alcun errore ed impiegando il minor tempo possibile. Marco Ticonosco si è aggiudicato il primo premio terminando l’esercizio con zero errori e col tempo record di 55 secondi. Il progetto ha previsto lezioni tenute da professori provenienti da tutta Europa e facenti parte dell’European Association of Urology ed in particolar modo appartenenti al board della stesura delle linee guida Europee. Possono parteciparvi specializzandi all’ultimo anno provenienti da tutta Europa, per un totale di circa 450 posti, che vengono selezionati per curriculum. Quest’anno erano presenti anche specializzandi provenienti da Brasile, Argentina, Cile, Cina e India. Al pomeriggio sono stati istituiti corsi di Hands-on training, di formazione pratica.