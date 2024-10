Giornate Fai a Messina, visita notturna per i soci: ecco come "nasce" la Gazzetta VIDEO | FOTO

Un momento davvero particolare questa sera nella sede della Gazzetta del Sud in via Uberto Bonino a Messina. In occasione delle giornate Fai d'Autunno, una tappa notturna ha arricchito la già intensa giornata di oggi con redazioni, uffici e altri luoghi aperti alle visite di coloro che hanno scelta la Gazzetta come tappa della "due giorni" delle giornate Fai.

Una visita dedicata ai soci del Fai con la possibilità di entrare nel cuore dello stabilimento della Ses, toccando con mano il processo produttivo che porta alla realizzazione della stampa di un giornale. La visita al moderno e funzionale centro stampa: il più importante del meridione, con le due rotative, la tradizionale KBA e quella di ultima generazione a nove torri News Gossprint, in cui vengono stampate oltre alle 4 edizioni della Gazzetta ed alle 2 del Giornale di Sicilia, altre 9 testate nazionali: in tutto oltre 100.000 copie al giorno.