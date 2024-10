Messina Street Food Fest, presentata la grande festa del gusto

Sù il sipario e piazza Cairoli si trasformerà ancora una volta nella capitale del cibo da strada con la sesta edizione del Messina Street Food Fest. Dopo le 118mila presenze e la vendita di 240mila piatti del 2023, l’obiettivo è consacrare ulteriormente la manifestazione come punto di riferimento per gli amanti del cibo e della convivialità.

Le 53 “casette-cucina” offriranno una vasta gamma di proposte culinarie, con le novità delle sfogliatelle napoletane, sia riccia che frolla, il polpo alla Boccaccio e il panino con la salsiccia di suino nero iberico: «Non è solo street food - spiega il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella - ma soprattutto un grande festival che quest’anno assume come tema il “Circus”, intesa come carovana del gusto. Ci saranno spettacoli, aree a tema per le famiglie e un programma ricco con 25 nuove specialità. Ai leoni di tastiera, invece, dico che valuteremo la più grande “bip” che scriveranno e vinceranno il premio “Braciolettone da tastiera”. Da noi non ci sono panini a dieci euro, chi lo scrive lo fa per mirare». L’evento è stato presentato ieri sera nel corso di un’anteprima riservata alle autorità e alla stampa che si è svolta a Villa Ida.

Non sarà solo cibo, ma anche musica dal vivo e spettacoli a creare un’atmosfera coinvolgente. Previsti i dj set di Josè Dj e Santino Villari, e gli show della “Compagnia Joculares” di Valerio Sardella tra giocoleria e danzatori sui trampoli: «Non è solo un evento della città - dice l’assessore Massimo Finocchiaro - arrivano tante persone da fuori e questo vuol dire che sono state ricercate le vere eccellenze, i grandi maestri della cucina che diventano apprezzabili dalla stragrande maggioranza delle persone».