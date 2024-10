Messina, un Premio alle giovani ricercatrici: le donne vero motore degli Atenei

Donne protagoniste all’Ateneo messinese. Si è tenuta ieri mattina, nell'aula magna del Rettorato, la prima tappa del roadshow di presentazione del premio “Young Talents Italia-L’Oréal-Unesco per le Donne e la Scienza”. L'iniziativa, che mira a sostenere le giovani ricercatrici italiane, ha come obiettivo per il 2025 di raccogliere un numero maggiore di candidature dal Sud Italia, dove si trovano importanti Poli universitari e Istituti scientifici di eccellenza. Lo scorso anno, infatti, meno del 20% delle candidature proveniva dalle Università del Sud, un dato che ha spinto “L’Oréal Italia” a intraprendere un percorso di sensibilizzazione sul territorio per evidenziare il valore del Premio e incentivare la partecipazione da parte delle donne amanti delle materie di area “Stem”. Questo riconoscimento offre un supporto concreto alle giovani ricercatrici, permettendo loro di proseguire la propria attività di ricerca e sviluppare i propri progetti di studio nel nostro Paese.

Il bando del 2024 ha registrato un numero record di 260 candidature, segno di un interesse crescente verso l’iniziativa. Durante la presentazione, la rettrice Giovanna Spatari, ha dichiarato: «Il programma “For Women in Science” rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il sostegno delle giovani ricercatrici. È importante sottolineare che, con la trasformazione delle borse di studio in veri e propri premi, si rafforza la possibilità di coinvolgere un numero maggiore di giovani ricercatrici, ampliando le opportunità per chi aspira a fare la differenza nel mondo della scienza, qui in Italia. Tuttavia, non possiamo dimenticare che, ancora oggi, le donne in ambito scientifico affrontano ostacoli invisibili. Questo Premio, però, continua a mandare un messaggio forte e chiaro: l’impegno verso l’eliminazione di queste barriere e il riconoscimento del contributo inestimabile delle donne alla ricerca scientifica».