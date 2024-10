Messina, devozione e carità a Montepiselli: Santa Teresa e la tradizionale benedizione delle rose

Il rione di Montepiselli (Messina) ha celebrato Santa Teresa del Bambino Gesù a cui è intitolata la chiesa parrocchiale. Prima della processione sul sagrato si è svolta la tradizionale benedizione delle rose, partecipata da tanti fedeli.

La rosa è il segno esteriore di una devozione particolarmente radicata sul territorio, che il parroco padre Giovanni Sturiale ha attualizzato in percorsi di carità e accoglienza. Lungo il cammino accompagnato dalla banda Giuseppe Verdi di Faro Superiore la comunità ha pregato per i popoli colpiti dalle guerre, per i giovani e le loro famiglie, per gli ammalati e quanti vivono nella solitudine e nel disagio. Dal 13 al 15 novembre la parrocchia accoglierà le reliquie di Santa Teresa di Lisieux e dei santi genitori Luigi e Zelia Martin.