Messina, celebrata nella parrocchia Santa Maria di Gesù, a Provinciale, la Giornata della memoria e dell'accoglienza

"Occorre - ha precisato il legale esperto di Politiche sociali - promuovere la memoria per i morti per evitarne altri, incentivare l'accoglienza al fine di contrastare l'indifferenza, il razzismo, la discriminazione e incoraggiare processi di inclusione e inserimento sociale dei migranti, a cui va data l'opportunità di sviluppare competenze, relazioni e progetti di vita". Interesse tra i presenti ha suscitato il video delle attività portate avanti dalla Solidarity in action, presente coi volontari ed il Direttivo. Emozione, poi, dalle testimonianze dei giovani Bamba e Sundai Faturoti, che hanno raccontato le loro storie di sopravvissuti alle onde del Mar Mediterraneo e la loro speranza di una vita normale. La serata si è conclusa con l'intervento della di Concetta Prestipino Giarritta, dell'Istituto bancario Intesa Sanpaolo, a cui è stata consegnata una targa per l'aiuto concreto dato agli stranieri a cui è stata consentita l'apertura gratuita del conto ove poter ricevere la retribuzione del loro lavoro.