Giornate Fai d'Autunno, c’è anche la Gazzetta! Ecco i luoghi del cuore di Calabria e Sicilia

Guardare lo Stretto dal faro di Capo Peloro, oppure scoprire, tra redazione e stabilimento della «Gazzetta del Sud», come le rotative si muovono quando si stampa un giornale, quanto lavoro c’è dietro una singola pagina, qual è la complessa macchina dell’informazione, che oggi viaggia dal web alla pagina allo schermo. Leggi anche Giornate Fai d'Autunno: a Messina visite alla Gazzetta del Sud, al Faro di Capo Peloro e alla Stazione di Giardini-Taormina Visitare a Grottole, in provincia di Matera, la singolare «Cassarmonica», che permette di amplificare il suono di bande e orchestre durante le feste religiose. O, ancora, seguire il percorso del Santuario della Via Crucis di Cerveno, nel Bresciano, con le sue 13 stazioni e 198 statue lignee a grandezza naturale. Le Giornate Fai d’Autunno, fissate dal Fondo per l’Ambiente Italiano per il weekend del 12 e 13 ottobre prossimi, non saranno solo un’occasione per conoscere ben 700 luoghi in 360 città, molti dei quali di solito inaccessibili al pubblico, ma anche per fare delle esperienze assolutamente uniche nel loro genere.

E la Gazzetta del Sud, nella storica sede di Messina, sarà una grande protagonista, inserita per la prima volta nell’elenco Fai dei luoghi da visitare, col suggestivo titolo di «Edizione straordinaria», quale davvero sarà: un’edizione che gli iscritti Fai potranno vedere coi loro occhi (sabato 12 dalle 22, per partecipare è necessario scrivere all'indirizzo mail [email protected]), mentre tutti gli altri potranno visitare redazione e stabilimento di via Bonino sabato e domenica (venerdì: 9 -13 solo per le scuole, ultimo ingresso 12.30; sabato: 9.30 -13.30 / 14.30 - 18.30, ultimo ingresso 18; domenica: 09.30 - 13.30 / 14.30 - 18.30, ultimo ingresso 18).

«Un’iniziativa dei cittadini italiani per i cittadini italiani, in cui il Fai è solo il tramite organizzativo» ha spiegato durante la presentazione dell’iniziativa il presidente del Fondo, Marco Magnifico, all’American Academy di Roma. E ha ricordato che d’altronde «è solo grazie all’immaginazione dei cittadini italiani e la loro conoscenza del proprio territorio» che si possono avere intuizioni così originali.