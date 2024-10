Messina, uno “Zaino sospeso” contro il caro-scuola

Quattro grandi cartolibrerie cittadine, nelle settimane che hanno preceduto il suono della campanella , sono stati i punti di raccolta per l’iniziativa “Zaino sospeso” che torna a Messina. Una raccolta solidale di materiale scolastico che compie il secondo anno di vita e sta diventando ormai un appuntamento stabile. Questa edizione riferita all’anno scolastico 2024-2025 è curata dalle volontarie e volontari del Lions Club Messina Ionio, con la presidente Mariangela Giammella, e dal Leo Club Messina Ionio, presieduto da Antonio Amato.

Un progetto che nasce a sostegno delle famiglie vulnerabili per attutire il colpo generato dal caro-scuola. Il corredo scolastico tra libri, quaderni, zaini, astucci, diari, album da disegno, penne, matite, colori, temperini, acquistati generosamente dai clienti delle quattro librerie partner (Feltrinelli point, Cartosmile, Mondadori e Goop) ma anche dai soci e volontari Lions e Leo, nei giorni scorsi, sono stati consegnati all’Istituto comprensivo “Giuseppe Catalfamo” di Villaggio Cep, dove tre settimane fa è stata ospite la prefetta di Messina Cosima Di Stani per inaugurare l’anno scolastico. ll preside Angelo Cavallaro ha ringraziato i soci di Lions e Leo Club, rimarcando il valore sociale che l’iniziativa assume specialmente nei territori più periferici. I corredi verranno distribuiti dal personale della scuola alle alunne e alunni, in situazioni di particolare vulnerabilità o disagio economico. " Quest’anno il materiale raccolto – spiega Giammella – con il service di rilevanza multidistrettuale “Zaino sospeso 2023-2026” è stato consegnato alla scuola Catalfamo. La campagna di raccolta solidale rimarrà attiva tutto l’anno, pertanto tutti coloro che desiderano sostenerla potranno tranquillamente continuare a farlo recandosi nelle quattro librerie che hanno aderito». Ricevuto il materiale, sarà l’Istituto scolastico a distribuirlo ai destinatari alleggerendo le famiglie dal peso delle spese scolastiche, perché un bambino, un insegnante, un libro, una penna possono contribuire a cambiare il mondo come ricorda il messaggio di questa iniziativa. Rispetto, armonia e sorriso sono il trinomio adottato dal Lions International, Distretto 108 Yb, con il governatore Mario Palmisciano.

ri.se.