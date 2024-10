La messinese Caterina Milo è la “Splendida d'Italia summer tour 2024”

Caterina Milo, 16 anni, di Messina, con mamma thailandese e papà italiano, è la “Splendida d'Italia summer tour 2024”.

Solare e ottimista, frequenta il liceo di scienze umane e ha il sogno di fare “la modella”, che certamente riuscirà a realizzare accompagnata nel non facile percorso con competenza e serietà dalla nota Agenzia Karamella di Giovanni Grasso di Messina.

Caterina ha vissuto grandi emozioni a Praia a Mare in Calabria dove dal 26 al 29 settembre si e' svolta la Finale Nazionale del concorso nazionale di bellezza Splendida d’Italia, in collaborazione con gli hotels Mondial e Harmony Gruppo Monaco Hotels e con il patrocinio del Comune di Praia a Mare. Erano ben 58 le finaliste, provenienti da varie regioni, che si sono esibite sabato 28 settembre in Piazza della Resistenza. È stato uno spettacolo bellissimo ed emozionante iniziato con l'ingresso delle finaliste nazionali sulle note della bella sigla del concorso "Splendida" di Luca Vagnini.