Messina, le fotografie di Passaro tra i volti e le anime

Pubblico delle grandi occasioni sabato sera allo spazio espositivo “Spazioquattro” per la prima della personale dell’avvocato e fotografo Daniele Passaro, intitolata Anime. Il vernissage si è celebrato con l'introduzione del fotografo Mimmo Irrera.

Dopo quasi 2 anni dalla sua ultima mostra personale dedicata ai viaggi nel modo, Daniele Passaro toma a esporre le sue fotografie, questa volta con una selezione di ritratti di uomini e donne.

Nato a Messina, dove oggi svolge la professione di avvocato, Daniele Passaro ha sviluppato fin da giovane la sua passione per la fotografia, sperimentando nel corso degli anni diversi generi e tecniche. Dalla fotografia aerea alle foto di viaggio, e poi ai ritratti in studio di donne ed uomini di tutti i giorni a cui ha sempre dedicato molta attenzione soprattutto nella ricerca stilistica anche attraverso la gestione della luce, o della sua “assenza”.

A proposito di questi ritratti l'autore dice: «In questa mia terza mostra personale ho inserito 28 immagini di donne di uomini, ho fotografato i loro volti ma, nel farlo, ho scoperto le loro anime. A chi le guarderà chiedo di dedicare, ad ognuna, il tempo non breve necessario per andare “oltre” l'immagine e cosi scoprire la persona e la sua anima. Dicono gli arabi che quando si fotografa il volto di una persona gli si ruba l'anima. lo non ho voluto rubare l'anima delle persone che ho fotografato, ma voglio immaginare che ognuna di loro la sua anima me l'abbia prestata, sia pure per pochi attimi, solo per il rapido tempo di un click per consentirmi così di fermarla nel tempo e nello spazio. E soprattutto per narrarne, a chi le vedrà, “l'essenza”».

L'esposizione sarà visitabile gratuitamente presso “Spazioquattro”, via Ghibellina 120, tutti i giorni dalle 16 alle 20, fino al 4 ottobre. L’ingresso è gratuito.