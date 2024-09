Tripi, amministratori a caccia di funghi trovano un esemplare di grandi dimensioni

Una mattinata proficua per gli amministratori di Tripi, oggi in versione cacciatori di funghi. Durante un’escursione nei boschi tra il borgo abacenino e Floresta. Il sindaco Michele Lemmo, accompagnato dal suo vice Antonino Tomasino, dal presidente del Consiglio comunale Carmelo Sottile e dal giovane Tindaro Calcò, hanno individuato un fungo di grandi dimensioni, presente in Italia ma non in maniera frequente. Si tratta della vescia gigante (ma anche calvatia gigantea o maxima) una delle varietà di fungo più grandi al mondo. Dalla forma sferica, può raggiungere i 20-25 kg di peso. Facilmente riconoscibile, in cucina si declina in tantissime ricette. Per le sue proprietà duecento anni fa era utilizzato pure in medicina.

Facilmente riconoscibile anche senza essere micologi o esperti raccoglitori, in condizioni ottimali internamente la consistenza della vescia è liscia, regolare, il colore bianco candido. L'odore, tipicamente, ricorda quello dell'uovo. Se invece l’interno appare giallognolo, morbido e spugnoso al tatto, è il segno che il fungo non è più edibile.