Due messinesi al red carpet di Venezia: Lilly e Federica esempi di talento, dedizione e amore per le proprie radici

Lilly Rizzari, giovane e talentuosa make-up artist , ha raccontato con entusiasmo la sua esperienza al festival. "Sono stata quattro giorni lì, principalmente per truccare i VIP", ha spiegato. "Avevamo il nostro backstage e ci spostavamo tra l'Excelsior e l'Hotel Hilton. Non ricordo tutti i nomi dei personaggi che ho truccato, erano un’infinità, alcuni li abbiamo raggiunti direttamente nelle loro stanze, altri venivano nel nostro backstage prima di salire sul red carpet. Tra i miei lavori preferiti al festival c’è il make up che ho realizzato per Jun Ichikawa.”

L'esperienza per Lilly è stata unica e molto formativa, una grande occasione per crescere professionalmente e per confrontarsi con il mondo dello spettacolo. "È stato emozionante essere lì, in prima fila, truccando i grandi nomi dello show business. Non è solo un lavoro, è passione e creatività. Sfilare sul red carpet è stata la fine perfetta di un’esperienza meravigliosa.” Ma, nonostante l’emozione di essere al centro di un evento internazionale come Venezia, Lilly mantiene un forte legame con la sua terra natale: Messina . "Amo viaggiare, ho avuto la fortuna di visitare molti posti, ma non mi allontanerei mai dalla mia città. Messina è la mia casa, e credo che ci sia tanto potenziale qui. Il mio sogno è contribuire, insieme ad altri giovani, a rendere la nostra città un punto di riferimento anche nel mondo dello spettacolo.”

Dall’altra parte, Federica Gulino ha vissuto il suo primo red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia non come truccatrice, ma come ospite d'onore. “Sono stata invitata per presenziare sia alla proiezione del film presentato al festival che al tappeto rosso, in veste di imprenditrice Siciliana emergente. Ho sfilato un’ora prima di Lady Gaga, ed è stato un onore incredibile", ha dichiarato Federica, emozionata e grata per l’opportunità. Con oltre dodici anni di esperienza nel settore beauty e spettacolo, Federica rappresenta un esempio di successo messinese in ambito nazionale e internazionale.



"Sono abituata ai palchi, presento da anni, ma sfilare a Venezia è stata un'emozione ineguagliabile. Un’esperienza che ha coronato un percorso lungo e faticoso, ma ricco di soddisfazioni.” Nonostante il successo, come Lilly, anche Federica sottolinea l'importanza delle sue radici. "Messina è la mia città, e nonostante abbia avuto tante offerte lavorative altrove, non riesco a separarmene. Amo profondamente questa città e il mio obiettivo è portarla in alto, far sì che venga apprezzata e valorizzata anche a livello internazionale."

Entrambe le artiste condividono una visione comune: non solo continuare a coltivare le loro carriere, ma farlo cercando di valorizzare Messina e la Sicilia intera. "Spero che i giovani possano restare e fare la differenza qui, perché la nostra terra ha tanto da offrire", ha detto Lilly, convinta del potenziale della città.

Federica, dal canto suo, sta lavorando su un progetto ambizioso: formare nuove generazioni di make-up artist e professionisti dello spettacolo per far crescere il settore anche in città. Le storie di Lilly Rizzari e Federica Gulino sono esempi tangibili di come talento, dedizione e amore per le proprie radici possano convivere e dare vita a esperienze professionali straordinarie. In un contesto internazionale come il Festival del Cinema di Venezia, le due artiste hanno portato con sé l’orgoglio e la determinazione di far crescere la loro città. Una preziosa testimonianza di come, anche partendo da una realtà più piccola, si possa puntare in alto senza dimenticare le proprie origini.