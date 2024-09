Messintavola, le sarde a beccafico riportano in gara Rita Mancuso

Ripresa ieri su RTP Messintavola, la trasmissione sulla cucina tradizionale messinese giunta alla fase finale. La prima puntata in realtà, è stata una sorta di spareggio a 3, tra le concorrenti che la produzione ha deciso di riammettere in gara dopo la prima fase ad eliminazione diretta. Tra le prescelte, Rita Mancuso ha vinto aggiudicandosi la possibilità di andare avanti nel contest televisivo. La concorrente originaria di Ganzirri, ha superato la prova della sarda, l'ingrediente scelto per questa prova, proponendo una ricetta classica della tradizione: "la sarda a beccafico".

L'ha spuntata di pochissimo su Roberta Broccio e Mariella Di Bella che hanno proposto rispettivamente un tortino di sarde e una polpetta chiamata "Fish rocher". Rita la rivedremo quindi in una delle prossime tre puntate quando, a gruppi di tre, i concorrenti che hanno superato il primo turno si affronteranno per stabilire chi saranno i tre finalisti.