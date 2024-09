Premio America Giovani: le messinesi Gloria, Maria Grazia, Paola e Caterina tra le eccellenze accademiche

Quattro donne. Quattro eccellenze che coltivano i loro sogni . Le dottoresse Gloria Mollura, Maria Grazia Gagliardo, Paola Crisalli e Caterina Scopelliti , recentemente sono state insignite del “Premio America Giovani per il talento universitario” erogato dalla Fondazione Italia Usa e hanno ottenuto la borsa di studio per la copertura totale del Master executive in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy” che fa parte del Programma accademico delle Nazioni Unite Unai - United Nations Academic Impact, in collaborazione con Italian Trade Agency e Gedi Tech gruppo editoriale. Il corso ha lo scopo di sostenere concretamente ragazzi e ragazze nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale. Una bella emozione la cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma alla Camera dei deputati.

Ed ecco le protagoniste. Paola ha conseguito la laurea magistrale in “lingue moderne: letterature e traduzione”: «Questi due anni rappresentano – afferma – il culmine e il completamento del mio percorso formativo all’università di Messina, durante i quali mi sono evoluta sia come persona che come professionista del domani. La mia tesi magistrale ha avuto l’obiettivo di tentare di unire due mondi, quello della fede e quello dell’omosessualità, con l’intento di trovare possibili punti di contatto, partendo da un terreno puramente letterario. Mi considero una persona eclettica e di ampie vedute per questa ragione, il mio sogno nel cassetto è lavorare e vivere all’estero, al fine di scoprire quante più culture e idee possibili. Attualmente non ho un obiettivo specifico, ma mi piacerebbe lavorare in ambito aziendale. Inoltre, quest’anno sarò impegnata come volontaria per il servizio civile universale che svolgerò a Reggio Calabria».

Con l’adrenalina a mille anche Gloria Mollura: «Ricevere questo premio – afferma – è stata veramente una grande emozione, specialmente in un luogo illustre come la Camera dei deputati. Sono felice e orgogliosa di poter essere tra i mille laureati italiani ad averlo ricevuto. Ho conseguito la laurea magistrale in “lingue moderne e traduzione per le Relazioni Internazionali” all’università di Palermo che è stata per me una seconda casa, oltre ovviamente all’università di Messina dove ho conseguito la Triennale che mi ha dato le basi per poter spiccare il volo. Tra l’altro è stato per me un onore poter collegare queste due bellissime città con la stesura della tesi magistrale incentrata sull’accessibilità al museo di Messina. È stata un’opportunità grazie alla quale, in sinergia con il direttivo del MuMe e della Uici sezione di Messina, ho potuto realizzare le audiodescrizioni per ciechi e ipovedenti di alcune delle opere più significative che compongono il patrimonio artistico e culturale del nostro bellissimo museo. Il mio sogno nel cassetto è diventare traduttrice, soprattutto nel campo dell’audiovisivo e poter mettere a frutto quello che ho studiato».

Ancora incredula Caterina: «Non mi aspettavo di essere selezionata tra i mille migliori neolaureati d’Italia. Ricevere il Premio America Giovani della Fondazione Italia Usa è per me una grande fonte di orgoglio, il punto di arrivo, ma anche di ripartenza, di un percorso fatto di tanto studio e sacrifici. La cerimonia di premiazione alla Camera dei deputati è stata un’esperienza incredibile, un ricordo che sarà sempre vivo nella mia mente. Il 20 marzo ho conseguito la laurea magistrale con lode in “lingue moderne, letterature e traduzione”; sono stati due anni magnifici, che mi hanno arricchita sia a livello culturale che personale. Attualmente, sto frequentando il Master della Fondazione, le cui lezioni mi hanno aperto una finestra sul mondo del Digital Marketing, ambito che interagisce molto bene con lo studio delle lingue e delle culture straniere. Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una traduttrice e, nello specifico, una localizzatrice di videogiochi, mondo per cui ho sempre avuto una forte passione sin da piccola».

Chiude il cerchio Maria Grazia: «Il “Premio America Giovani per il talento universitario rappresenta per me un riconoscimento importante dopo tanti anni di studi e sacrifici. Non mi aspettavo di essere selezionata tra i mille laureati migliori d’Italia e di essere premiata alla Camera dei deputati. È stata un’esperienza incredibile ed emozionante. Ho conseguito la laurea magistrale in lingue moderne: letterature e traduzione con 110 e lode. Attualmente, sono impegnata in diversi progetti, tra cui il Tfa per ottenere la specializzazione sul sostegno, e sto seguendo dei corsi per ampliare le mie conoscenze in vari ambiti, con particolare focus sull’insegnamento e la traduzione. Il mio sogno nel cassetto è quello di intraprendere la carriera di insegnante. Aspiro a coniugare l’insegnamento con la ricerca accademica e la traduzione, contribuendo così a un campo che mi appassiona profondamente».