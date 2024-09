Arcidiocesi di Messina, nuove nomine: oltre ai sacerdoti un diacono e un laico

A Santa Margherita Marina, nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, arriva don Giuseppe Rinaldi , messinese, cresciuto nell’alveo di S. Elena e attualmente parroco di Santa Maria Annunziata a Merì. Qui, a raccogliere il suo testimone, sarà d on Damiano La Rosa , che ha ricoperto per un breve periodo il ruolo di amministratore parrocchiale a Santa Margherita Marina, dopo la morte di padre Antonio Dino.

Novità anche in provincia e nelle Isole. Il sacerdote Fredy Obeko I. Kanoha è stato nominato amministratore parrocchiale delle comunità di santo Stefano e san Giuseppe a Filicudi e Maria Santissima del Carmelo ad Alicudi. Il salesiano don Filippo Pagano Dritto, rettore della chiesa di san Michele Arcangelo a Barcellona. A don Carmelo Russo, parroco di Santa Maria Addolorata a Milazzo e rettore del Santuario di S. Antonio a Capo Milazzo è stato assegnato il ruolo di assistente ecclesiastico del Meic (movimento ecclesiale di impegno culturale), mentre il laico Enrico Pistorino, noto in città per il suo impegno sociale con il comitato di Addiopizzo Messina, la realtà che da anni si batte contro il racket delle estorsioni e l’usura, che presiede, è stato confermato incaricato diocesano per la Promozione del sostegno economico alla chiesa cattolica.

Monsignor Giovanni Accolla ha inoltre provveduto a rinnovare alcuni organi, in particolare al rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Ente per le Opere di religione e di culto dell’arcidiocesi e dell’archimandritato di Messina, che sarà presieduto da padre Alessandro Marzullo, vicedirettore dell’Ufficio amministrativo diocesano; insieme a lui i confratelli Giovanni Sturiale direttore dell’Ufficio economato diocesano, Sergio Siracusano, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, Giovanni Pelleriti, parroco della comunità San Nicolò di Bari a Pistunina e il diacono Letterio Frassica.