Pesca da record alle Eolie, il dj Nicolò Sciacchitano cattura un calamaro gigante di 15 chili

A Filicudi pesca record per il dj Nicolò Sciacchitano: ha catturato un calamaro di 15 chili. Il calamaro era vicino alla spiaggia delle Punte e il giovane isolano, che nel litorale aiuta il papà Eugenio, che gestisce un lido, non se l'è fatto scappare.

La pesca avvenuta vicino alla spiaggia fa discutere, anche perché esemplari di questo tipo sono soliti vivere in fondali ben più profondi. Casi simili di recenti si sono verificati anche in Calabria e a Pantelleria. Tra le ipotesi formulate dagli esperti vi è quella che i calamari, ma anche alcune specie di pesce, possano perdere l'orientamento, forse a causa del mare più caldo per il cambiamento climatico.

Della pesca record è felice papà Eugenio, che proprio nei giorni scorsi ha avuto ospite l’ex bomber della Fiorentina Christian Riganò, il primo eoliano a giocare in serie A: «Mi dispiace che il mio amico che pochi giorni fa è venuto a trovarci, sia già partito perché penso che due spaghetti al sugo di calamaro con me li avrebbe mangiati volentieri».