Messina, al "Marina del Nettuno" grande successo del "CocktailDay"

Il Marina Del Nettuno di Messina ha ospitato una serata speciale all'insegna di cocktail, arte e musica, che ha visto la partecipazione di 14 bartender provenienti da tutta Italia, da Torino a Ortigia. Fino a tarda notte, i mixologist si sono alternati dietro il bancone ogni ora, offrendo cocktail ispirati al tema "musica e arte". Christian Costantino, barmanager e organizzatore dell'evento, nonché cofondatore della "Bartender Lab Academy", ha partecipato attivamente all'iniziativa, proponendo 5 drink esclusivi.

I bartender partecipanti

Da Torino, Giuliana Giancano con The House Of Suntory, da Milano Umberto Oliva con Bitter Fusetti, da Bologna Vlad Tcaci con Rossi D'Angera e Peppe Doria con Martini, da Catania Giovanni Torre con Aquamaris, da Ragusa Mattia Cilia con Tito's Vodka, da Ortigia Andrea Franzò con Gin Arte, poi Giuseppe Margareci da Vulcano con Santa Teresa Rum, da Messina Michele Salerno con Gin Fish, Christian Costantino, Filippo Dodisi, Dario Minacori, Giovanni Imbesi e Valeria Gangemi per "Bartender Lab Academy". Otto aziende hanno preso parte all'evento, cinque delle quali hanno organizzato masterclass dedicate alle nuove tendenze della mixology.