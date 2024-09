“Viaggio 'nte vanedde": Giampilieri diventa interattiva

Presentato a Giampilieri il progetto “Viaggio ‘nte Vanedde”, l’iniziativa di mappatura territoriale online e offline realizzata dall’associazione Giampilieri 2.0 per costruire un racconto del proprio territorio fruibile da tutti.

L’incontro è stato organizzato per mettere a conoscenza i residenti e non del funzionamento e delle caratteristiche della mappatura attraverso un tour del paese. I presenti hanno potuto sperimentare l’accesso alle informazioni sui luoghi e alle storie dei residenti tramite Qr Code, approfondendo la conoscenza del paese attraverso la sua storia e le storie di chi lo vive e lo ha vissuto.

Dopo il tour, il progetto - patrocinato dal Comune di Messina - è stato illustrato nella piazza della chiesa di San Nicola dal presidente dell'associazione Antonio Micali (ideatore e coordinatore), che ha spiegato le finalità dell'iniziativa: fare da supporto alle pratiche di slow tourism (garantendo un percorso che può essere fruito anche in maniera autonoma e indipendente) ma soprattutto il suo potenziale di replicabilità. “Viaggio ‘nte Vanedde” è un format, e in quanto tale può essere replicato anche in altri contesti simili a quello di Giampilieri, ha spiegato Micali ribadendo che è l’associazione stessa a farsi promotrice del progetto garantendo a chiunque fosse interessato formazione e tutoraggio così da rendere “Viaggio ‘nte Vanedde” un brand riconoscibile e facilmente accessibile.