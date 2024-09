Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, festa "olimpica" a Taormina IL VIDEO

Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, campioni dello sport italiano, si sono concessi una meritata vacanza a Taormina (in provincia di Messina), la perla dello Ionio, per festeggiare i successi delle recenti Olimpiadi. I due atleti hanno scelto la splendida località siciliana per rilassarsi e celebrare i loro trionfi, condividendo sui social foto mozzafiato che esaltano la bellezza di Taormina, con i suoi panorami unici e il blu cristallino del mare.

Rossella Fiamingo, originaria di Catania, ha voluto tornare nella sua amata Sicilia per mostrare a Paltrinieri le meraviglie della sua terra. Per lei, è un ritorno a casa, dove ogni angolo racconta un ricordo speciale. Gregorio, invece, si è lasciato conquistare dal calore e dall'ospitalità dell'isola, immergendosi completamente nell'atmosfera magica.