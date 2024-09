Architettura e tecnologia per vestire una donna moderna e sensuale, domenica a Messina l’International Fashion Week

Sogno e avanguardia ma anche elementi di architettura e tecnologia per vestire una donna moderna e sensuale: sono le parole chiave delle collezioni pronte per la passerella dell’International Fashion Week, l’appuntamento, patrocinato dal comune di Messina, che trasformerà per qualche giorno Messina in una piccola “capitale” della moda. Presenti il sindaco Federico Basile e l'assessore agli Spettacoli e Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro, è stata presentata stamani nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca la kermesse promossa dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer che vedrà protagonisti domenica 8 settembre, alle 19, sulla suggestiva scalinata del Monte di Pietà, autorevoli stilisti e nuove promesse dello stile come le firme made in Polonia: Patrycja Plesiak e Anna Cichosz, che si aggiungono al parterre di nomi, già annunciati, Roberto Guarducci, Marina Corazziari, Martin Alvarez e Davorin Cordone, illustri stilisti assegnatari dei Golden Muse Award 2024.

Per il sindaco Basile, Messina si conferma "capitale dei grandi eventi anche nel comparto della moda. L’International Fashion Week, infatti, è un altro appuntamento che abbiamo accolto a braccia aperte, - prosegue Basile – per la presenza in città di autorevoli rappresentanti della moda internazionale. L'apertura al comparto della moda, anche con due edizioni del ME Fashion Award e di altre iniziative, consente alle nostre giovani generazioni di avvicinarsi a questo mondo, apparentemente così lontano, e di farlo vivere direttamente, anziché seguirlo attraverso la televisione, i mezzi d'informazione e i canali social. Siamo contenti di ospitare questo evento al Monte di Pietà, che per espressa volontà dell'Amministrazione comunale è stato riaperto lo scorso gennaio”.