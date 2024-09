Messina, iniziato lo smontaggio della Vara. I Giganti pronti a partire per il deposito di via Catania

Questa mattina a piazza Duomo ha avuto inizio la fase di smontaggio della Vara. Operazione necessaria per separare le varie parti della struttura e permettere il trasporto del ceppo al deposito invernale. Particolare attenzione per le figure degli angeli serafini in legno e tutte le rappresentazioni decorative disposte sui vari livelli della Vara: dal sole alla luna, dalle nubi agli angeli e ai puttini. Intanto, le statue di Mata e Grifone, i mitici giganti considerati i fondatori di Messina sono fermi in piazza Unione Europea in attesa di essere trasportati in giornata nel deposito di via Catania, dove resteranno fino al prossimo agosto.