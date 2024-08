Nibali riabbraccia la sua città, vacanze a Messina per lo “squalo dello Stretto”. Barba e capelli... da campione

Vincenzo Nibali ha riabbracciato con tanto piacere la sua città per le vacanze estive. L’asso del ciclismo, vincitore in due occasioni del Giro d’Italia e poi anche del Tour de France e della Vuelta, sta trascorrendo momenti di relax in famiglia, visto che i suoi parenti vivono a Messina. E ieri ne ha approfittato per un trattamento “da campione” nel salone del parrucchiere per uomo Giuseppe Schirò (nella foto anche l’amico agente immobiliare Andrea Rotondo). Durante taglio della barba e sfoltita ai capelli, Nibali si è soffermato, tra le altre cose, sulle differenze tra il ciclismo di un tempo e quello al giorno d’oggi. Poi, ha concesso alcune foto-ricordo.