L'eoliana Giulia Ristuccia alle finali di Miss Universe Italy

La bellissima Giulia Ristuccia, sangue eoliano nelle vene (il padre Claudio è di Salina, la mamma Angela Scorsone di Lipari), si è qualificata, superando le preliminari in Veneto, per la finale nazionale di Miss Universe Italy 2024 che si terrà a San Ferdinando in Puglia dal 12 al 18 settembre. La finale internazionale si terrà in Messico il 16 novembre. Giulia che, ormai vive ad Ischia, da diversi anni, come ha tenuto a ribadire, proprio ieri, quando l’abbiamo raggiunta telefonicamente, si sente eoliana a tutti gli effetti, principalmente per le radici ma anche per avere vissuto tra Lipari e Salina sino ai dodici anni.

Miss Universe, nato nel 1952, è uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi e inclusivi al mondo ed è giunto alla sua 73esima edizione: celebra le donne di tutte le culture, anche sposate e con figli, aiutandole a realizzare i loro obiettivi attraverso esperienze che costruiscono la loro confidence e creano opportunità di successo, valorizzandone personalità, stile, eleganza e preparazione, la speranza e la voglia di poter emergere al di là dei dati anagrafici.