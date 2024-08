Montagne di sabbia, a Messina il paradiso attende

Un paradiso di mare e sabbia che incanta i suoi fruitori molto al di là dei limiti e dei problemi che lo accerchiano e quasi lo umiliano.

È il paradiso delle montagne di sabbia di Capo Rasocolmo, cui quasi tutti arrivano dalla parte terminale del lungomare di San Saba, lì dove il borgo dei pescatori si fonde con Piano Torre. Nell’estate che volge al termine questo scrigno di bellezza sabbiosa, con i suoi tramonti giallo-arancio e con i gigli di mare che dipingono il paesaggio, ha registrato flussi quotidiani considerevoli, specie dal venerdì al domenica. Ma non registra solo, è evidente, aspetti positivi.

Purtroppo, come tutti presto sperimentano, questa parte di San Saba, la più naturalistica e paesaggistica, continua ad essere ferita da due questioni irrisolte. La prima è comune a tante altre parti della città ma qui pesa il doppio: l’inciviltà squallida di chi lascia nella vegetazione dunale ogni tipo di rifiuto o di rottame: dal sacchetto fino a un gigantesco tubo nero da noi immortalato.

Ma, ancor più degli scaricatori, in questa meravigliosa zona costiera, pesa come un macigno il fatto che la questione dell’erosione costiera, con tutte le conseguenze dirette ed indirette, sia ancora irrisolta. Alcuni anni fa, il tratto stradale più eroso, a meno di 100 metri dalla discesa nella spiaggia delle montagne, è stato di nuovo protetto con la manutenzione straordinaria della mantellata di massi sottostanti.